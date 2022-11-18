عالميًا .. ارتفاع كبير في أسعار الدولار

ارتفعت عملة الدولار الأمريكية مع زيادة عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة وذلك في الوقت الذي يراهن فيهه المستثمرون على تشديد الفيدرالي الأمريكي لسياسته نسبيًا، بينما انخفض الجنيه الإسترليني مع إعلان خطط الحكومة الخاصة بالميزانية.

وتراجع الدولار في الأسابيع القليلة الماضية إذ أشارت بيانات التضخم وتعليقات لمسؤولي الفيدرالي الأمريكي إلى أن البنك يمكن أن يبطئ قريبًا وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.56% مقابل الدولار عند 1.0337 دولار بعد أن انخفض 0.86% في وقت سابق من الجلسة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، لامس اليورو 1.048 دولار لفترة وجيزة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، في أحدث التعاملات 0.64% إلى 106.957. وبعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا في أواخر سبتمبر، فقد المؤشر أكثر من 8% عندما لامس أدنى مستوى له خلال الجلسة يوم الثلاثاء.

وهبط الجنيه الإسترليني، الذي كان منخفضًا بالفعل، بشكل طفيف بعدما أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هنت عن زيادات ضريبية وتشديد الإنفاق العام في محاولة لاستعادة الاستقرار في الأسواق البريطانية وخفض التضخم.

وانخفضت العملة البريطانية في أواخر التعاملات 0.95% إلى 1.18 دولار بعد أن نزلت في وقت سابق بما يصل إلى 1.25% في حركة قال أحد المحللين إنها مدفوعة إلى حد كبير بالمعنويات المرتبطة بالدولار. وارتفع اليورو 0.44% مقابل الجنيه الإسترليني عند 87.58 بنس.

وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.68% مقابل الين الياباني الخميس إلى 140.4950 بعد انخفاضه في وقت سابق.

تدابير متطرفة

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق العالمية هذا العام في جزء كبير منها نتيجة زيادة الإقرار بحجم التحدي الذي يمثله مستوى التضخم في الولايات المتحدة، والتدابير المتطرفة التي سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذها للسيطرة على الأسعار.

وعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس، كانت الأسواق تتوقع أن يبلغ سعر الفائدة النهائي 2.8% فقط. واعتبارًا من منتصف نوفمبر، ارتفع هذا التوقع إلى 5% - وهو ما يطابق توقعات "بلومبرج إيكونوميكس" التي صدرت في يوليو.

ورجحت "بلومبرج" أن يضطر البنك إلى زيادتها أعلى من ذلك إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يقلل من تقدير المعدل الطبيعي للبطالة، أو إذا أدى الوباء إلى تدهور كبير في الإنتاجية، فقد نرى سعراً للفائدة الأساسية يرتفع إلى 6%.