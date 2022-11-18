بحضور 3 وزراء .. احتفالية بمناسبة نجاح قمة المناخ في شرم الشيخ .. صور

استضافت احدى شركات الطاقة في مقرها بشرم الشيخ حفل حضره مجموعة من الوزراء والمسؤولين بمناسبة نجاح الجهود المصرية في قمة المناخ.

وجاء الحفل بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.



كما شهد الحفل حضور وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واحمد الملا نائب الرئيس التنفيذي للشركة.

وجاء الاحتفال بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته مصر في مؤتمر المناخ COP27.

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