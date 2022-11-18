غضب في أمريكا | الشرطة تضرب بوحشية سجينًا من ذوي البشرة السوداء | شاهد

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة لأحد السجناء من ذوي البشرة السوداء في ولاية جورجيا الأمريكية، وهو يتعرض للضرب الوحشي من الشرطة، موجة غضب واسعة.

ويظهر في مقطع الفيديو، سجين يدعى جاريت هوبز، وهو يتعرض للضرب الوحشي من 5 أفراد من شرطة مقاطعة كامدن بولاية جورجيا الأمريكية.

وقال متحدث باسم قسم شرطة مقاطعة كامدن لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن أفراد الشرطة الذين كانوا يضربون هوبز أثناء التحقيق معه، يخضعون الآن لتحقيق داخلي وتحقيق قضائي بعدما رفع هوبز دعوى قضائية.

وخلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الجاري، نشر محامي هوبز، مقاطع فيديو مصورة من كاميرات المراقبة داخل السجن، ويظهر فيها 5 من أفراد الشرطة وهم يدخلون زنزانة هوبز ثم يضربونه بوحشية شديدة.

وبحسب شبكة "آيه.بي.سي" الأمريكية، فإن توقيت الفيديو يرجع إلى 3 سبتمبر الماضي، وهو نفس اليوم الذي احتجز فيه هوبز بعدما اشتبهت الشرطة بأنه يقود سيارته فوق حاجز السرعة المسموح به وبرخصة منتهية وحيازة مواد مخدرة.