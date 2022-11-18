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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت .. ضحايا في حريق بمخيم جباليا في غزة وبيلوسي تتخلى عن زعامة الديموقراطيين في الكونجرس الأمريكي

صدى البلد

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة "القرية الخضراء" في سوريا
زيلينسكي: أكثر من عشرة ملايين أوكراني من دون كهرباء
سامح شكرى: مواجهة تغير المناخ وتفعيل الحلول يتطلب تعاون الأطراف المعنية
زعيما الصين واليابان يجتمعان وسط تصاعد التوتر بشأن تايوان والنزاعات البحرية
الكويت.. اندلاع حريق بإحدى مضخات وحدة للغاز في مصفاة ميناء الأحمدي
"وكالة الطاقة الذرية" تطالب روسيا بالانسحاب من محطة زابوروجيا النووية
خبراء أوكرانيون يصلون إلى بولندا بعد حادث الصاروخ
قتلى وجرحى وانهيار 3 مبانٍ جرّاء انفجار في السليمانية بكُردستان العراق
الأمم المتحدة تعلن بدء تفريغ النفط من الناقلة صافر قبالة اليمن مطلع 2023

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت "الأنباء" كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث أكد أن مواجهة تغير المناخ وتفعيل مختلف الحلول المناخية يتطلب التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بما فى ذلك الحكومات والقطاع والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية والشركاء التنمويين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت صحيفة "الراي" أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلنت أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرق سوريا، يوم الخميس، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وقالت وكالة أنباء الكويت "كونا" إن شركة البترول الوطنية الكويتية، أعلنت أن حريق اندلع في إحدى مضخات وحدة الغاز رقم 33 في مصنع إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي دون وقوع إصابات أو تأثر عمليات التصدير.

وأضافت أن فريق الإطفاء في الشركة توجه "على الفور إلى موقع الحريق وبدأ في مكافحته".

وذكرت "القبس" أن انفجارًا هز محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، نجم عن انفجار "خزان للغاز السائل" قرب مجمع السكني، ما أسفر عن سقوط 6 ضحايا وعشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

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وأفادت "الوطن" بأن  الأمم المتحدة أعلنت أنها ستبدأ في مطلع العام القادم عملية تفريغ النفط الخام من الناقلة "صافر" الجانحة قبالة السواحل الغربية لليمن منذ ثماني سنوات.

وقالت "الراي" إن 21 فلسطينيًا على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب آخرين جراء حريق كبير اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة،. فيما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، يوم حداد وطني.

وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم في بيان أن طواقم الدفاع المدني "انتهت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية بمخيم جباليا"، موضحًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى "وجود مادة البنزين مخزنة داخل المنزل ما أدّى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

دوليًا، نقلت "الأنباء" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوله إن أكثر من عشرة ملايين أوكراني حرموا التيار الكهربائي.

وأشارت "الوطن" إلى أن  رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الخميس، إنه نقل بواعث قلقه بشأن الأمن الإقليمي إلى الزعيم الصيني شي جين بينج، وسط تزايد التوترات في آسيا بسبب طموحات الصين البحرية.

من جانبه، قال شي لكيشيدا إنه يجب على الصين واليابان تعزيز الثقة ومجالات التعاون والتكامل الإقليمي ومنع "الصراع والمواجهة".

وأفادت "الجريدة" بأن مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتمد قرارا جديدا يدعو روسيا إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية ووقف ما تقوم به ضد المواقع النووية في أوكرانيا.

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وقالت "القبس" إن وزير الخارجية الأوكراني أعلن أن خبراء أوكرانيين وصلوا إلى بولندا للمشاركة في التحقيق الهادف الى تحديد مصدر إطلاق الصاروخ الذي اسفر سقوطه في بولندا عن مقتل شخصين.

وأفادت "الراي" بأن نانسي بيلوسي، الرئيسة الديموقراطية النافذة لمجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، أعلنت نيتها التخلي عن تولي هذا المنصب في المجلس المقبل المنبثق عن الانتخابات الأخيرة.

وقالت بيلوسي، البالغة من العمر 82 عامًا، التي اضطلعت بدور رئيسي في السياسة الأمريكية منذ عقدين: "لن أترشح للإدارة الديموقراطية في الكونجرس المقبل"، وذلك بعدما فاز الجمهوريون بالغالبية في مجلس النواب.

مصر الكويت مجلس النواب روسيا سامح شكري غزة الكونجرس الأمريكي

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