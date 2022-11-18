الرئيس الأوكراني: نعاني انقطاعا طارئا للكهرباء.. وأطقم العمل تحاول إيصال الإمدادات دون جدوى

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تعاني من انقطاع طارئ للتيار الكهربائي ليل اليوم/الخميس/ بعد شن المزيد من الهجمات الصاروخية الروسية.



وقال زيلينسكي - في رسالة بالفيديو نقلتها شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - إن أطقم العمل المعنية تحاول فعل أي شيء لإيصال الإمدادات ولكن كان هناك "انقطاع طارئ للتيار الكهربائي مرة أخرى بالإضافة إلى عمليات التثبيت المخطط لها".



وشدد الرئيس الأوكراني على أن هناك "حتى الآن، أكثر من 10 ملايين أوكراني بدون كهرباء"، مشيراً إلى أن ذلك "هو نفس العدد ليل الثلاثاء الماضي بعد وابل من الهجمات الصاروخية".