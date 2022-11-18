طلبات إحاطة وتعديلات تشريعية للنواب أمام البرلمان.. نائب: مصر أمامها فرصة لتستحوذ على حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية الفارة من أوروبا

سؤال برلماني حول سبل استقطاب الاستثمارات "الهاربة" من أوروبا

نائب يتقدم باقتراح لتعديل مدة ندب الموظفين للخارج فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى

نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن التصدي لظاهرة تناول الفيتامينات دون استشارة الطبيب

نائبة: عرض مشروع قانون الغرف السياحية على الجلسة العامة لإقراره الشهر القادم

تقدم عدد من النواب بمجموعة من الأسئلة وطلبات الإحاطة واقتراحات لتعديل عدد من القوانين خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية توجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، حول سبل استقطاب الاستثمارات الفارة "الهاربة" من مواقع القتال والنزاع في أوروبا على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال "شكري"، في سؤاله ، إن مصر أمامها فرصة ذهبية لن تتكرر -لو أحسن استغلالها- تتمثل في استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي اتجهت إلى دول أوروبا، قبل أن تفر من أراضيها على خلفية اندلاع الأزمة"الروسية- الأوكرانية"، ومن المُرجح أن تفر باقي الاستثمارات من قارة أوروبا في ظل ما تشير إليه معطيات الصراع من أنه آخذ في التمدد والاستمرار لفترة قادمة قد تصل إلى سنوات.

وأكد "شكري"، أن الاستثمارات الأجنبية بطبيعة الحال تبحث عن المكان الآمن والمستقر، وهو ما دفع الاستثمارات الأجنبية الخروج من أوروبا والبحث عن مناخ أكثر أمانًا واستقرار، إضافةً إلى أزمة الطاقة التي تواجه القارة، وأثرت بالسلب على الكثير من الاستثمارات، و تداعيات التغيرات المناخية التي بدأت تلقي بظلالها على دول القارة.

وتابع "عضو مجلس النواب"، أن بلدنا أمامها فرصة أن نستحوذ على حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية الفارة من أوروبا والمتجه نحو إفريقيا، في ظل ما تمتلكه من قدرات وإمكانيات ومناخ جاذب للاستثمار، واستقرار السياسات المالية والاقتصادية، وفرص استثمارية واعدة في شتى القطاعات تلائم الاستثمارات الهاربة من أوروبا، خاصةً البنية التحتية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والطاقة، فضلًا عن تيسير البيئة الإجرائية للاستثمار، واهتمام رئاسي غير مسبوق بتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن مصر دونًا عن باقي دول المنطقة، تتمتع بميزة تنافسية، حيث أن السوق المصري من أكبر الأسواق الواعدة، ويتمتع بسهولة الوصول إلى أسواق العديد من دول العالم، كما أنها بوابة الدخول إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، فضلًا عن حزمة من الحوافر، من إعفاءات ضريبية ومناطق حرة متنوعة، واقتصادها قادر على الصمود أمام التحديات.

وتقدم المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ بتعديل على مشروع الحكومة لتعديل قانون السلك الدبلوماسى الصادر برقم 45 لسنة 1982 ، وحدد التعديل المقترح فيما يتعلق بمدة الندب والتى جاءت فى مشروع الحكومة لمدة عام واحد وتجدد مرة واحدة.

وقال الجندى فى مقترحه إنه ينبغى تعديل مدة الندب لتصبح عامين وتجدد مرة واحدة بدلا من عام واحد وتجديدها مرة واحدة معللا ذلك بأن عام واحد غير كاف بالمرة لتأقلم الدبلوماسى فى الخارج ومن ثم لن تستفيد مصر بوجوده بالخارج أما إذا زادت المدة لعامين ستكون هناك استفادة أكبر لصالح الدولة كذلك يأخذ الوقت الكافى للتأقلم فى الخارج.

وتقدم الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة ، موجه إلى وزير الصحة والسكان ، بشأن التصدى لظاهرة تناول الفيتامينات دون إستشارة الطبيب، مشيرا إلى أنه في الأونة الأخيرة انتشرت ظاهرة تناول الكثير من المواطنين للفيتامينات دون استشارة الطبيب ، الأمر الذي قد يسبب ما يعرف بـ "تسمم الفيتامينات" .

وقال "محسب"، في طلبه، أن تسمم الحمل قد يؤدي إلى مضاعفات وآثار جانبية تنتهي بأمراض خطيرة، كما أن الأمر يخالف توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في مايو 2020 في هذا الشأن، والتى أكدت أن الإفراط في تناولها يؤدى إلى زيادة في ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام، وتقليل فعالية تلك الأدوية في حال استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا"، لذلك من المهم تناول الفيتامينات والأدوية لفترة زمنية محددة، وتحت إشراف الطبيب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفيتامينات هي مركبات كيماوية ذات طبيعة عضوية توجد بمقادير صغيرة جداً في الأغذية، وهي ضرورية لنمو الإنسان وأداء خلايا جسمه لوظائفها الحيوية، وتسهل استخدام الخلايا لعناصر إنتاج الطاقة، مشيرا إلى أنه على عكس ما يتصور البعض أن تناول الفيتامينات يعوض الجسم عما ينقصه من عناصر غذائية، ربما لا تتوافر في الوجبات الغذائية التى يتناولها ، لكن "كل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده".

وأكد النائب أن الرغبة في تعويض الجسم عما يحتاجه من عناصر قد تؤدي إلى زيادة كميتها عن المعدل المطلوب ، مما يتسبب في أضرار صحية ، لذلك يفضل عدم تعاطي الفيتامينات إلا بعد مراجعة طبيب استشاري متخصص، ليحدد ما إذا كان الجسم بحاجة فعلا إليها، لديه أو يعاني من في امتصاص هذه الفيتامينات من العناصر الغذائية التى تدخل جسده.

وأشار"محسب"، إلى أن بعض الدراسات التى أجريت على عدد من المواطنين، أكدت أن السيدات هن الأكثر استخداما للأدوية بدون استشارة الأطباء، حيث يستهلكن كميات كبيرة من المسكنات والفيتامينات أو بإعطائها للأطفال، لذلك ينبغي التوعية بأهمية الفحوص الطبية والكشف والعرض على الطبيب بصفة دورية خاصة الأطفال، وذلك للاطمئنان على الصحة العامة.

وطالب النائب أيمن محسب، وزارة الصحة بإطلاق حملة توعية، للتصدي لهذه الظاهرة ، وتعريف المواطنين بأهمية تناول الفيتامينات من خلال المواد الغذائية الطبيعية ، مع التشديد على عدم اللجوء لتناول العقاقير دون استشارة الطبيب لتجنب أضرارها.

وقالت النائبة أمانى الشعولى ، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان انتهت من عقد لجان الاستماع بشأن مناقشة مشروع قانون الغرف السياحية.

وأشارت الشعولى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يتم عرض مشروع قانون الغرف السياحية على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره خلال الشهر القادم .