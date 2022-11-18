أحمد سامي: لم أقلل من فيريرا وكولر فرض نظاما تكتيكيا على لاعبي الأهلي

أكد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أنه لا يقلل من جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك.

وكان سيراميكا كليوباترا تعرض للهزيمة أمام الزمالك المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وقال أحمد سامي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أم بس سي مصر": "كولر فرض نظام تكتيكي في الملعب، الأهلي كان يفتقد التوازن في النواحي الدفاعية".

واختتم: "ليس معنى أن الزمالك خسر كأس السوبر، أن (الدنيا أتهدت)، أنا لا أقلل من جوسفالدو فيريرا ولكن في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا كان موفق جدًا، وأتمنى الناس تقول عليا أنني رجل موفق".

جدير بالذكر أن الزمالك خسر السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي بثنائية نظيفة سجلها برونو سافيو، وكريم فؤاد.