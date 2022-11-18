تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 18-11- 2022، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس اليوم، الخميس، استمرار فرص الأمطار على مختلف أنحاء البلاد، وسط استقرار درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية، يصاحب ذلك أيضا عاصفة ترابية محتملة بعدة مناطق.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا، تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري أجواءً غائمة جزئيا خلال ساعات النهار، وفي الصباح الباكر يكون هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم



العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

الإسكندرية 25 15

الإسماعيلية 24 13

الدقهلية 25 16

الغردقة 26 20

المنيا 24 12