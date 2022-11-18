عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحية حادث أليم.. التصريح بدفن صاحب محل مصوغات ذهبية بسوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان صاحب محل مصوغات ذهبية في منتصف العقد السابع من العُمر، الذي لقي مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث أليم، حيث اصطدم بسيارته الملاكي بسيارة أخرى ميكروباص، على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز.

خلال 6 أيام.. تموين سوهاج تحرر 722 محضرًا متنوعًا بالمحافظة

٢٤ نوفمبر.. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة سوهاج

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو (عماد ا م ك- 64 سنة- صاحب محل مصوغات ذهبية- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج)، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة ميكروباص قيادة المدعو (أيمن ا ح- 52 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز المراغة).

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد قائد السيارة الثانية وشقيق المتوفي المدعو (عادل ا م ك- 62 سنة- صاحب محل مصوغات ذهبية- ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثمان المتوفي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ميكروباص ملاكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرداد تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

أوشك أن يمزق "طرحة" العروس..عريس مصري يرقص في حفل زفافه بطريقة هيستيرية

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

شوبير يحسم الجدل حول انضمام نجم الأهلي للزمالك بالميركاتو الشتوي

موضوعات متعلقة

إصابة 4 مواطنين.. أولوية المرور تُشعِل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في سوهاج

ترشيحاتنا

على شكل سلحفاة| حقيقة تدشين السعودية أكبر يخت في العالم.. شاهد

مدبولي: الاتجاه لتوطين الصناعة الدوائية لدعم قطاع الصحة وتوفير احتياجات المواطن

الحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يصعد 57 جنيها

8 جزاءات تأديبية يجوز توقيعها على الموظف.. و5 شروط لمحوها

الحد من استخدام الوقود الأحفوري.. أبرز مخرجات مؤتمر قمة المناخ بـ شرم الشيخ| فيديو

هشام آمنة: توقيع عقدين لاستكمال البنية الأساسية لمنظومة النظافة بـ 04.2 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

2500 فرصة عمل .. كل ما تريد معرفته عن ميناء 6 أكتوبر الجاف

في عيد ميلادها.. 10صور أثارت الجدل لـ نوال الكويتية قبل وبعد عمليات التجميل

بعد اعتذار النجمة الكولومبية.. شاكيرا الغلابة ميريام فارس تثير الجدل في أغنية المونديال

بالأحمر.. روبي تفاجئ متابعيها بإطلالة غير تقليدية

فيديو

الخير في أمتي.. طالب يثير ضجة على مواقع التواصل| فيديو جراف

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ