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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة تقدم الخدمات.. حملة للمرور على الوحدات الصحية بكفر شكر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى القليوبية قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بتنفيذ حملة للمرور على الوحدة الصحية بقرية أسنيت لمتابعة مدى انضباط الطاقم الطبي وتوفير الأدوية لراحة وخدمة المواطنين.

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وأوضح رئيس مدينة كفر شكر أن الحملة استهدفت متابعة الخدمات الصحية والطبية بالمركز والمدينة مستمرة بصفة منتظمة حفاظا على حقوق المرضى فى الكشف والعلاج.

من ناحية أخرى أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمدن بنها وقليوب وشبرا الخيمة ، وحرصه على متابعة كافة المشروعات على مستوى المحافظة لتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة لسرعة نهو الأعمال للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية.


واستهل "المحافظ" جولته بتفقد محيط محكمة الأسرة بمدينة بنها، حيث وجه المحافظ بوضع طبقة سن بشارع عبد الواحد المتفرع من شارع 8 بجوار محكمة الأسرة،  وذلك تمهيدا لأعمال الرصف وذلك بعد الانتهاء من شبكة المرافق بالشارع.


واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال مشروع صرف صحي سنديون بمركز ومدينه قليوب بطاقة 19500م3/يوم بتكلفة 212 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء من المشروع في سبتمبر 2023 مُشدداً على دفع الأعمال لنهو المشروع في أقرب وقت ممكن لخدمة أهالي القرية.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد منطقة محيط قصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة موجها باستكمال أعمال دهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي من الناحية الشرقية للقصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال دهان المباني المطلة على قصر محمد علي من الناحية الغربية ومتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى، كما شدد بالاهتمام بتقليم الأشجار والزراعات والنخيل التي قامت المحافظة بزراعتها ضمن أعمال التجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر.

كفر شكر المشروعات الخدمية شبرا الخيمة القليوبية الخدمات الصحية

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