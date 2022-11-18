يلتقي منتخب مصر مع نظيره بلجيكا "وديا"، اليوم الجمعة، على ملعب جابر الأحمد بالكويت.



موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة:



تقام مباراة مصر وبلجيكا في تمام الخامسة مساء "بتوقيت القاهرة"، وتذاع عبر شبكة أون تايم سبورتس، وأبو ظبي الإماراتية، والرياضية المغرب.



منتخب مصر ضد بلجيكا:



ويدخل كل من مصر وبلجيكا مباراة اليوم بالقوة الضارة، حيث يطمح المنتخب الفراعنة بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، تحقيق فوزا معنويا على الشياطين الحمر.



على الجانب الآخر، يستهدف روبيرتو مارتينيز، المدير الفني الفني لمنتخب بلجيكا، في الاطئمنان على كافة عناصر المنتخب، قبل انطلاق مونديال 2022.



ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات كرواتيا والمغرب وكندا، بينما يغيب منتخب مصر عن المشاركة.



ومن المتوقع مشاركة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أساسيا في تشكيل الفراعنة، أمام بلجيكا، اليوم، الجمعة.



وجاءت قائمة مصر لمواجهة بلجيكا كالتالي:

محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد عواد - عمر جابر - أكرم توفيق - أحمد حجازي - علي جبر - أسامة جلال - محمود علاء - محمد حمدي - حسين السيد - طارق حامد - حمدي فتحي - محمد النني - إمام عاشور - محمود حمادة - محمد مجدي قفشة - طاهر محمد طاهر - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح- محمود تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفي محمد.

