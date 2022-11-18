إصابة شخصين في مشاجرة بين طرفين بالقناطر الخيرية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لمشاجرة بين طرفين قرية أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وأسفرت عن إصابة شخصين.

وتبين قيام أفراد من عائلة بالتعدي على شخصين عقب خروجهما من عملهما بالأسلحة وأصابوهم بإصابات بالغة، وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



من جهة أخرى أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 13 عاطلا 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية ، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.



وتمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 9 قطع سلاح نارى وابيض خلال حملة امنية قامت بها الاجهزة الامنية على جميع دوائر الأقسام والمراكز بمحافظة القليوبية كما تم ضبط 13 عاطل بحوزتهم كميات من المخدرات وتحررت المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.



تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مدير ادارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد قيام حملة امنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.



واسفرت الحملة عن ضبط 10 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 13 شخص كما تم ضبط 9 قطع سلاح نارى وابيض وتنفيذ 2538 حكم قضائى متنوع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.