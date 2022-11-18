قبل ساعات من مباراة المنتخب.. عواد يشارك جمهوره بصورة مع محمد صلاح

نشر محمد عواد ، حارس مرمى نادى الزمالك صورة له مع محمد صلاح ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وظهر محمد عواد فى الصورة بجانب محمد صلاح قبل ساعات من مباراة منتخب مصر وبلجيكا.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بلجيكا خلال فترة التوقف الدولي الحالية على استاد جابر الأحمد الدولي والمقرر انطلاقها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة أبوظبي الرياضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمع محمد صلاح وكيفين دي بروين، وعلقت، قائلة: "مصر vs بلجيكا.. انتظرونا في تغطية خاصة عبر قنوات أبوظبي الرياضية".

ولم ينجح منتخب الفراعنة في التأهل للمونديال بعدما خسر بركلات الترجيح أمام السنغال في الجولة الفاصلة من التصفيات، بينما تستعد بلجيكا للمشاركة في كأس العالم عبر المجموعة السادسة مع المغرب وكندا وكرواتيا.