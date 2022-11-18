عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: موسكو تتابع بقلق الوضع حول شبه الجزيرة الكورية

صدى البلد

قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، إن روسيا تراقب الوضع في شبه الجزيرة الكورية بقلق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يختبرون صبر كوريا الشمالية.

 


وأضاف ريابكوف، في تعليقه على تقارير عن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ "نتابع التطورات بقلق، إن الوضع تطور ونحن ملتزمون بالمضي قدما على المسار السياسي والدبلوماسي كبديل لتأجيج التوترات، وفي غضون ذلك، تفضل الولايات المتحدة وحلفاؤها في هذه المنطقة مسارا مختلفا وكأنه يتم اختبار صبر بيونج يانج، وقد لوحظ هذا بشكل خاص في الآونة الأخيرة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

 


وأشار ريابكوف إلى أن العمل بالصيغ التي تم استخدامها سابقا، لمناقشة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز الأمن هناك، قد تم تقليصه بمبادرة من واشنطن وحدث الشيء نفسه في العديد من المجالات الأخرى.

 


وأضاف "سنرى.. إذا لزم الأمر، سوف نعلن سياستنا مرة أخرى التي تم التحقق منها وهي منطقية ولا جدال فيها، الأشخاص الذين لا يريدون أخذها في الاعتبار يبرهنون على أن لديهم أولويات أخرى وسيناريوهات تصعيد".


وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم /الجمعة/، صواريخ باليستية عابرة للقارات، مرجحا أن تكون سقطت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان.


وأدان كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ ووصف هذا العمل بأنه "غير مقبول على الإطلاق".
وقال كيشيدا للصحفيين، إن كوريا الشمالية تكرر الاستفزازات بوتيرة غير مسبوقة وهي غير مقبولة على الإطلاق، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار بالطائرات أو السفن.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرداد تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

الحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يصعد 57 جنيها

قناة إماراتية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا

شوبير يحسم الجدل حول انضمام نجم الأهلي للزمالك بالميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

تأثيرات خطيرة على المرأة بسبب تغيير المناخ.. كوارث

حكم صلاة المأموم بالطابق السفلي والإمام بالعلوي.. هل تبطل؟

180 جنيها للكندوز.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

أبرز محطات السيد القصير خلال مشاركته في قمة المناخ cop27.. الزراعة × أسبوع

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية بعد تحديثها وفقا لأحدث النظم القتالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يطرح حلا لأزمة الأرز| لن تتوقعه

بملابس ملفتة.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها في باريس| شاهد

بملابس سوداء.. درة تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

بحقيبة باهظة الثمن.. سالي عبد السلام تبهر المتابعين بإطلالة جذابة

فيديو

تعليمات عاجلة من التعليم للمدارس بسبب الفيروس المخلوي.. فيديو جراف

الخير في أمتي.. طالب يثير ضجة على مواقع التواصل| فيديو جراف

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ