الخارجية الروسية: موسكو تتابع بقلق الوضع حول شبه الجزيرة الكورية

قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، إن روسيا تراقب الوضع في شبه الجزيرة الكورية بقلق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يختبرون صبر كوريا الشمالية.



وأضاف ريابكوف، في تعليقه على تقارير عن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ "نتابع التطورات بقلق، إن الوضع تطور ونحن ملتزمون بالمضي قدما على المسار السياسي والدبلوماسي كبديل لتأجيج التوترات، وفي غضون ذلك، تفضل الولايات المتحدة وحلفاؤها في هذه المنطقة مسارا مختلفا وكأنه يتم اختبار صبر بيونج يانج، وقد لوحظ هذا بشكل خاص في الآونة الأخيرة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.



وأشار ريابكوف إلى أن العمل بالصيغ التي تم استخدامها سابقا، لمناقشة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز الأمن هناك، قد تم تقليصه بمبادرة من واشنطن وحدث الشيء نفسه في العديد من المجالات الأخرى.



وأضاف "سنرى.. إذا لزم الأمر، سوف نعلن سياستنا مرة أخرى التي تم التحقق منها وهي منطقية ولا جدال فيها، الأشخاص الذين لا يريدون أخذها في الاعتبار يبرهنون على أن لديهم أولويات أخرى وسيناريوهات تصعيد".



وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم /الجمعة/، صواريخ باليستية عابرة للقارات، مرجحا أن تكون سقطت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان.



وأدان كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ ووصف هذا العمل بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وقال كيشيدا للصحفيين، إن كوريا الشمالية تكرر الاستفزازات بوتيرة غير مسبوقة وهي غير مقبولة على الإطلاق، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار بالطائرات أو السفن.

