عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح بعد فوزه بجائزة جلوب سوكر: شكرا لكل من صوت لي

صدى البلد

احتفل محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بفوز بـ جائزة أفضل لاعب في العالم 2022 "بتصويت الجماهير"، من جلوب سوكر، خلال حفل أقيم في مدينة دبي الإماراتية، أمس الخميس.

 

ونشر صلاح عدة صور له عبر حسابة بموقع انستجرام ، كتب محمد صلاح: “ كان من الرائع أن أكون في دبي مرة أخرى في هذه الليلة المميزة.. شكرا لكل من صوت لي ”. 

 

وحصد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في العالم 2022 "بتصويت الجماهير"، من جلوب سوكر، خلال حفل أقيم في مدينة دبي الإماراتية، أمس الخميس.

وقال صلاح عقب استلامه الجائزة:" أهم شيء في كرة القدم هو الجمهور، وأن تفوز بجائزة بتصويت الجمهور هو شيء عظيم".


وأردف: "أنا دائمًا أركز على مساعدة الفريق للفوز وتحقيق الألقاب، كل شيء يحفزني لتقديم الأفضل".
واختتم قائلًا:" طالما حققت أن ذلك الإنجاز، يستطيع أي لاعب في الوطن العربي تحقيق ذلك، لا يوجد فرق بيننا وبين الأوروبيين، الفرق في العقلية، يجب أن تكونوا جاهزين، لأنك ستجد أشياء صعبة في مسيرتك، يجب أن تُقدم التضحيات، تضحيات تمس عائلتك وكل شي، لي الشرف بأن أحقق تلك الجائزة على أرض عربية".

مصر محمد صلاح الامارات انستجرام صلاح الوطن العربي ليفربول الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

قناة إماراتية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا

ترشيحاتنا

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. وزير التعليم يعلن 3 قرارات بشأنها

من ثوابت العقيدة.. خطيب المسجد النبوي: اليقين بأنه لا يعلم الغيب إلا الله

أبو ابنها.. الموت يفجع الفنانة سميرة سعيد

محمد صلاح ضد هازارد.. تشكيل منتخبي مصر وبلجيكا المتوقع قبل اللقاء الودي

الأردن يستعد لرصد ظاهرة فلكية نادرة اليوم

الوقت ليس في صالحنا.. شكري: نسعى لتحقيق تقدم واسع على صعيد الأجندة المناخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالة مميزة.. شاهد

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

هاني الناظر يطرح حلا لأزمة الأرز| لن تتوقعه

فيديو

هاتوا الفلوس اللي عليكوا.. شاب يطالب خطيبته بسداد قائمة المصروفات بعد فسخ الخطوبة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

تعليمات عاجلة من التعليم للمدارس بسبب الفيروس المخلوي.. فيديو جراف

الخير في أمتي.. طالب يثير ضجة على مواقع التواصل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ