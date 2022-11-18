محمد صلاح بعد فوزه بجائزة جلوب سوكر: شكرا لكل من صوت لي

احتفل محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بفوز بـ جائزة أفضل لاعب في العالم 2022 "بتصويت الجماهير"، من جلوب سوكر، خلال حفل أقيم في مدينة دبي الإماراتية، أمس الخميس.

ونشر صلاح عدة صور له عبر حسابة بموقع انستجرام ، كتب محمد صلاح: “ كان من الرائع أن أكون في دبي مرة أخرى في هذه الليلة المميزة.. شكرا لكل من صوت لي ”.

وحصد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في العالم 2022 "بتصويت الجماهير"، من جلوب سوكر، خلال حفل أقيم في مدينة دبي الإماراتية، أمس الخميس.

وقال صلاح عقب استلامه الجائزة:" أهم شيء في كرة القدم هو الجمهور، وأن تفوز بجائزة بتصويت الجمهور هو شيء عظيم".



وأردف: "أنا دائمًا أركز على مساعدة الفريق للفوز وتحقيق الألقاب، كل شيء يحفزني لتقديم الأفضل".

واختتم قائلًا:" طالما حققت أن ذلك الإنجاز، يستطيع أي لاعب في الوطن العربي تحقيق ذلك، لا يوجد فرق بيننا وبين الأوروبيين، الفرق في العقلية، يجب أن تكونوا جاهزين، لأنك ستجد أشياء صعبة في مسيرتك، يجب أن تُقدم التضحيات، تضحيات تمس عائلتك وكل شي، لي الشرف بأن أحقق تلك الجائزة على أرض عربية".