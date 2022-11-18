بعد انسحاب القوات الروسية.. أوكرانيا تستأنف حركة القطارات بين كييف وخيرسون

أعلنت أوكرانيا استئناف رحلات القطارات بين العاصمة كييف ومقاطعة خيرسون بعد انسحاب القوات الروسية من الأخيرة.

وقال الجيش الأوكراني، أمس الخميس، إن القوات الروسية تواصل تجهيز دفاعاتها على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو وكذلك إعادة تجميع وحداتها.

وقالت القيادة العملياتية الأوكرانية الجنوبية، إن “روسيا تواصل تقديم الدعم اللوجستي للوحدات في منطقة خيرسون، بحثا عن طرق آمنة لتوريد المعدات والأسلحة والإمدادات”.

وانسحبت القوات الروسية إلى الضفة الشرقية الأسبوع الماضي، لكن القصف الأوكراني على المنطقة استمر.

وقالت القيادة الأوكرانية: “بعد استهداف المواقع الروسية حول كاخوفكا، تم تكثيف تدابير الترشيح ضد السكان المحليين. في بلدة كاخوفكا نفسها، يقوم الروس بزرع الألغام في مرافق البنية التحتية وتدمير الأبراج الخلوية”.

وأضافت أن القصف الروسي استمر ضد المجتمعات الواقعة في الشمال عبر النهر بما في ذلك ميريفكا ومارهانيتس ونيكوبول في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وفي البحر الأسود، قالت القيادة إن “روسيا زادت عدد حاملات صواريخ كروز في البحر الأسود. حاليا، هناك 3 منهم، واحد منهم تحت الماء. إنهم مستعدون لإطلاق وابل من عشرين صاروخا من طراز كاليبر”.