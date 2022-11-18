عمر كمال يودع الجمهور بصورة من المطار قبل السفر إلى الإمارات.. شاهد

نشرمطرب المهرجانات عمر كمال ، عدة صور له من المطار قبل انطلاق رحلته للامارات لـ لإحياء حفل غنائي، في مدينة دبي .

وعلق عمر كمال " توكلت ع الله إلى الإمارات 🇦🇪 حفلتين أنهاردة أبو ظبى - وبكرة دبى ".

و يستعد عمر كمال، لإحياء حفل غنائي، في مدينة دبي، غداً السبت.

ومن المنتظر أن يقدم عمر كمال، عددا من أحدث أغانيه للجمهور هناك.

هيثم نبيل ينتهي من تتر مسلسل "الونش" بصوت عمر كمال

انتهي المطرب والملحن هيثم نبيل من إعداد وتسجيل أغنية جديدة، يكمل بها مسيرته المميزة في ‏عالم تترات المسلسلات، حيث انتهى مؤخرا من تتر مسلسل "الونش" الذي يقوم ببطولته ‏محمد رجب.

وتحمل الأغنية اسم "اختيار" وهي من غناء عمر كمال في أول تعاون بينه وبين هيثم ‏نبيل، والذي يقدم عمر كمال بشكل مختلف تماما عن أغانيه السابقة، ويأخذه إلى منطقة جديدة في ‏الغناء، تظهر إمكانياته وقدراته، والأغنية من كلمات كريم سامي وتوزيع زووم وألحان هيثم ‏نبيل.‏