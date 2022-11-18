الوقت ليس في صالحنا.. شكري: نسعى لتحقيق تقدم واسع على صعيد الأجندة المناخية

وجه سامح شكري، وزير الخارجية الشكر للوزراء والميسرين الذين ساعدوا خلال الأيام الماضية على جهودهم لتحقيق التقدم في العمل والمساعدة في الوصول لهذه النقطة، موضحًا أنه يتم السعي لتحقيق الهدف المنشود وتنفيذ الالتزامات وإنفاذها بشكل ملموس والوصول لنتائج طموحة تساعد على تحقيق تقدم واسع في الأجندة المناخية.





وأضاف “شكري” خلال كلمته بمؤتمر صحفي في فعاليات مؤتمر المناخ أذاعته فضائية الأولى،: "نحتاج اليوم أن نمضي قدمًا للأمام فالوقت ليس في صالحنا"، متابعًا: “أخذ على عاتقي كل الأعمال العالقة وسوف أنظر إلى النتائج بأكملها”.