وزير الخزانة البريطاني: خلال العامين المقبلين سيكون هناك تحديات صعبة

قال وزير الخزانة البريطاني "جيرمي هانت" اليوم الجمعة إن هناك قضايا أكبر بكثير من إلغاء الميزانية المصغرة التي كان بحاجة إلى حلها في بيان الخريف.



ودافع هانت - في تصريح خاص أدلى به لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - عن بيان الخريف والذي رفع العبء الضريبي إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتظاهر بأن هذا لن يكون وقتا عصيبا على الجميع.



وأضاف هانت أنه "خلال العامين المقبلين ستكون هناك تحديات صعبة.. إلا أننا سنبذل أقصى مافي وسعنا من أجل مساعدة المواطنين".



وحول زيادة المعاشات التقاعدية، قال هانت إن المتقاعدين ليس لديهم القدرة على العمل أكثر أو لساعات أطول بالطريقة التي يفعلها الأشخاص الذين هم في سن العمل .



وأشار هانت إلى أن حكومته ترفع الأجر الوطني للمعيشة، مضيفا أن إلغاء الوضع الضريبي للمقيمين لم يكن الشيء الصحيح الذي يجب فعله للاقتصاد البريطاني.



وقال هانت إن العودة إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي لن تكون الطريقة الصحيحة من أجل تشجيع النمو، إلا أنه أوضح أن التجارة الحرة تعزز الاقتصاد.. مشيرا إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن تجد طرقا أخرى من أجل تحقيق النمو.



وأكد هانت أنه خلال السنوات المقبلة سيتم إزالة العديد من الحواجز أمام التجارة مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إنني "أعتقد أن وجود تجارة غير مقيدة مع جيراننا والدول في جميع أرجاء العالم يعد أمرا مفيدا للغاية للنمو.. لدي ثقة كبيرة في أنه خلال السنوات المقبلة سنجد أننا قادرون على إزالة الغالبية العظمى من الحواجز التجارية الموجودة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي.. سيستغرق الأمر وقتا".

ريم /س.ع