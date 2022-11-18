مساحته 700 متر.. افتتاح مسجد الخطيب في العبور بتكلفة 9 ملايين جنيه

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية مسجد الخطيب، بمنطقة الحرية بالعبور الجديدة والذى تبلغ مساحته 700 متر، وتم البناء والتشطيب على أحدث الطرز الإسلامية، وبلغت تكلفته 9 ملايين جنيه.

وأدى وكيل الوزارة خطبة الجمعة والتي تناولت "دور مصر فى بناء الحضارة الإنسانية".

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود، خلال خطبة الجمعة، على أن محافظة القليوبية تشهد طفرة غير مسبوقة من صيانة وترميم المساجد وما يحدث بها من إحلال وتجديد، وما يتم من بناء مساجد جديدة يعتبر وبحق مشهد غير مسبوق عبر تاريخها، وهو أكبر دليل وخير برهان على أن مصر هي حامية الدين والحارس الأمين على جميع الحضارات على اختلاف أعراقها ودياناتها ولغاتها.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القرآن الكريم أعلنها لكل الدنيا أن الحضارة الإنسانية المقصد والهدف للشرع الشريف، فكان من أول ما نزل من القرآن في بدايات سورة الفاتحة "الحمد لله رب العالمين"، ولم تكن فى الآية الكريمة رب المسلمين أو رب الأحياء أو رب المسلمين وأهل الكتاب، بل كان الإعلان واضحا بأنه "رب العالمين" على اختلاف أجناسهم ولغاتهم ومعتقداتهم.

وتابع، أنع كانت مصر هي الملتقى لحضارات عديدة "الفرعونية والإغريقية والرومانية والقبطية والإسلامية"، وامتزجت جميعها وانسجمت لدى الإنسان المصري فتولدت الحضارة المصرية التي اتسمت بوحدة النسيج الوطني وقيم التسامح والوطنية المستمدة من الدين، ليتحقق وعد الله فى كتابه "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".



واستطرد، أنه انفردت مصر بالحضارة بأن الله تعالى أقسم بها حتى قبل البلد الذي نزل فيه الإسلام، "والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين"، ويأتي العالم العلامة الرحالة عبد اللطيف البغدادي، ليسجل فى مؤلفه العظيم "الإفادة والاعتبار"، فيكتب عن الأهرامات وعظمتها من مفهوم هندسي وفلسفي، ويسجل ما يدعو للفخر بالحضارة المصرية وما قدمته للإنسانية، وذلك في سنة 600 هجريا.

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