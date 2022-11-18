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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انطلاق جلسة عرض آراء الأطراف بشأن النتائج المرتقبة ضمن فعاليات كوب 27

صدى البلد

انطلقت جلسة "عرض آراء أطراف الدول بشأن النتائج المرتقبة"، ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 27 برئاسة سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ (كوب 27) المنعقد بشرم الشيخ.

 


ومن جانبه، أكدت ممثلة باكستان وممثلة مجموعة الـ 77، التزام بلادها بالعمل معا من أجل المضي قدما للعمليات الخاصة باتفاقية باريس من أجل تغير المناخ، معربة عن تطلعها إلى التوصل لاتفاق على نتائج مرجوة لمؤتمر شرم الشيخ بحلول الغد.

 


وأضافت أنه يجب إرسالة رسالة من مؤتمر الأطراف بأن هذا المؤتمر تاريخيًا وقابل للتنفيذ، مشيرة إلى ضرورة إصدار قرارات بسيطة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

 


كما أكدت التزامهم فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، معربة عن شكرها لرئاسة سامح شكري وزير الخارجية لهذا المؤتمر الذي سيرسل رسالة إلى العالم حول قوة وتعددية الأطراف وحول كيفية للأمم العمل معا للتوصل إلى الحلول التي قد تكون صعبة ولكنها ستنقذ الإنسانية.

 


وعبرت عن أملها في التوصل إلى حلول مثمرة التي ينتظرها العالم أجمع، مشيدة بقيادة وزير سامح شكري لهذا المؤتمر.

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