برنامج تدريبي خاص من فيريرا لـ مصطفى شلبي ويوسف حسن

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي مصطفى شلبي ويوسف حسن خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ولم يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية، وخاض الثنائي تدريبات خاصة تحت قيادة أندرية فيليب مدرب الأحمال لزيادة معدلات لياقتهما البدنية.

وتم التركيز على الجانب البدني للثنائي بجانب خوض تدريبات خاصة على المرور من الحواجز الحديدية و التسديد على المرمى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.