أخبار التكنولوجيا..4 تطبيقات أندرويد خطيرة قم بإزالتها من هاتفك الآن.. العصفور الأزرق يحتضر بعد تعطل الخدمة واستقالة الموظفين

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اكتشف خبراء الأمن السيبراني في شركة Malwarebytes، مجموعة من تطبيقات أندرويد تم تحميله ببرامج ضارة والتي تمكنت من التسلل إلى متجر Google Play خلسه.

بتصميم أسطوري.. أسوس تكشف عن إصدار استثنائي من ROG Phone 6

كشفت شركة أسوس Asus، النقاب عن سلسلة ROG Phone 6، في شهر يوليو الماضي، والتي زودتها بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 1، ومع ظهور إصدارات محدودة من هذه التشكيلة زوتها الشركة الصينية بإصدار آخر يأتي تحت اسم ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition.

عرض البلاك فريداي.. أحدث موبايلات موتورولا تحصل على تخفيضات هائلة

عرضت شركة موتورولا Motorola، مجموعة من أحدث هواتفها ضمن موسم التخفيضات المعروف باسم البلاك فريداي، من خلال صفقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشركة.

تطلق نون، المنصة الرقمية للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط أول لعبة لتوقعات نتائج المباريات في المنطقة مع فرص الفوز برصيد مسترجع بقيم ضخمة، والفوز بـ 60000 ج.م رصيد على المنصة.

أعلنت شركة IMO Mobile، عن أحدث هاتف ذكي ميسور التكلفة بالتعاون مع شركة التجزئة البريطانية Tesco، ويتصف هاتف أندرويد الجديد IMO Q5 بعدد من الميزات المثيرة للاهتمام التي تجعله منافسا قويا لأجهزة سامسونج وأوبو من نفس الفئة.

قالت شركة تويتر Twitter، إنها ستمنح المستخدمين مدة زمنية محددة للحسابات الحديثة للاشتراك بخدمة Twitter Blue، إلى جانب أنها تعمل على مجموعة من المزايا التي ستأتي للمتصة لأول مرة.

أصاب عطل مفاجئ موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، ما تسبب في توقف نشر التغريدات لدى بعض المستخدمين حول العالم، حيث أدى الانقطاع الجديد إلى منع مئات المستخدمين من كتابة التغريدات أو التصفح الموقع بشكل عام.

أكد موقع downdetector، الذي يراقب حالات فشل وانقطاع خدمات الإنترنت الشائعة، على أن عطل مفاجئ أصاب موقع تويتر العالمي، حيث اشتكي عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي حول العالم من اضطرابات في الشبكة، ويأتي ذلك بعد استقالة جماعية لموظفي الشركة.