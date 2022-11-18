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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا..4 تطبيقات أندرويد خطيرة قم بإزالتها من هاتفك الآن.. العصفور الأزرق يحتضر بعد تعطل الخدمة واستقالة الموظفين

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

جوجل تحذر من 4 تطبيقات خطيرة على موبايلات أندرويد

 

اكتشف خبراء الأمن السيبراني في شركة Malwarebytes، مجموعة من تطبيقات أندرويد تم تحميله ببرامج ضارة والتي تمكنت من التسلل إلى متجر Google Play خلسه.

 

بتصميم أسطوري.. أسوس تكشف عن إصدار استثنائي من ROG Phone 6

 

كشفت شركة أسوس Asus، النقاب عن سلسلة ROG Phone 6، في شهر يوليو الماضي، والتي زودتها بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 1، ومع ظهور إصدارات محدودة من هذه التشكيلة زوتها الشركة الصينية بإصدار آخر يأتي تحت اسم ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition.

 

عرض البلاك فريداي.. أحدث موبايلات موتورولا تحصل على تخفيضات هائلة

 

عرضت شركة موتورولا Motorola، مجموعة من أحدث هواتفها ضمن موسم التخفيضات المعروف باسم البلاك فريداي، من خلال صفقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشركة.

 

تتاح بمصر.. تفاصيل أول لعبة إلكترونية لتوقعات نتائج المباريات في المنطقة

 

تطلق نون، المنصة الرقمية  للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط أول لعبة لتوقعات نتائج المباريات في المنطقة مع فرص الفوز برصيد مسترجع بقيم ضخمة، والفوز بـ 60000 ج.م رصيد على المنصة.

 

 

موبايل رهيب هيقلب موازين.. هاتف أندرويد جديد بـ 2300 جنيه فقط

 

أعلنت شركة IMO Mobile، عن أحدث هاتف ذكي ميسور التكلفة بالتعاون مع شركة التجزئة البريطانية Tesco، ويتصف هاتف أندرويد الجديد IMO Q5 بعدد من الميزات المثيرة للاهتمام التي تجعله منافسا قويا لأجهزة سامسونج وأوبو من نفس الفئة.

 

جديد من تويتر.. 3 تغييرات ضخمة في الطريق إليك

 

قالت شركة تويتر Twitter، إنها ستمنح المستخدمين مدة زمنية محددة للحسابات الحديثة للاشتراك بخدمة Twitter Blue، إلى جانب أنها تعمل على مجموعة من المزايا التي ستأتي للمتصة لأول مرة.

 

عاجل.. عطل كبير يضرب موقع تويتر بعد مغادرة المئات من موظفيه

 

أصاب عطل مفاجئ موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، ما تسبب في توقف نشر التغريدات لدى بعض المستخدمين حول العالم، حيث أدى الانقطاع الجديد إلى منع مئات المستخدمين من كتابة التغريدات أو التصفح الموقع بشكل عام.

 

اقتراب انهيار تويتر .. تعطل الخدمة واستقالة الموظفين | ما القصة؟

 

أكد موقع downdetector، الذي يراقب حالات فشل وانقطاع خدمات الإنترنت الشائعة، على أن عطل مفاجئ أصاب موقع تويتر العالمي، حيث اشتكي عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي حول العالم من اضطرابات في الشبكة، ويأتي ذلك بعد استقالة جماعية لموظفي الشركة.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا موتورولا برامج ضارة تطبيقات أندرويد Twitter تويتر

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