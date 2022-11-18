سقوط 4 لصوص سرقوا سيارة صاحب شركة بمصر الجديدة

ضبط رجال المباحث 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بسرقة سيارة من أحد المواطنين بأسلوب كسر "كالون الباب وتوصيل الأسلاك" وإعادة المسروقات.



تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب إحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) قرر بإكتشافه سرقة السيارة ملكه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين– لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وإعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " كسر كالون الباب وتوصيل الأسلاك" ، وأقرا بقيامهما ببيع السيارة المستولى عليها لعميلهما "سيئ النية" (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة قليوبية) وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية بإستهداف الأخير أمكن ضبطه .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها ، وأقر بتسليم السيارة لعميله"سيئ النية" (عاطل ، مقيم بمحافظة القليوبية) وإتفق معه على إخفاء السيارة مقابل مبلغ مالى يتحصل عليه عقب قيامه بتقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع ، بإستهدافه أمكن ضبطه.

وبمواجهته أضاف بقيامه بفك أبواب السيارة تمهيداً لبيعها .

وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها ، وكذا الأبواب الخاصة بها بمحيط سكنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.