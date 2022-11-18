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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شقة معفنة.. مالك وحدة سكنية يعرضها للبيع بطريقة مثيرة على فيسبوك.. شاهد

صدى البلد

انتشرت خلال الساعات الماضية صورة لإعلان شقة في جروبات مدينة ٦ أكتوبر، أثارت الجدل بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

نشر المعلن إعلانه بشكل لافت وغريب وكتب " عندي شقة معفنة للبيع مواصفاتها زي الزفت الدور السادس والأخير يعني رجليك تورم لحد ما تطلع ده غير كمان سخونة الصيف وبرد الشتاء وعدم طلوع المياه بدون موتور .. تاني حاجة مش مالك أصيل، لا يا حبيبي أنا شاريها بتوكيل تالت حاجة مش عقد أخضر دي عليها قسط ثابت كل شهر 350 جنيه لحد ما تموت".

وأضاف: "رابع حاجة في أبناء الجيزة المرحلة التالتة يعني جنب مساكن عثمان،  خامس حاجة نموذج 1 يعني 6 شقق في الدور  الواحد يعني كمية سكان غير عادية، سادس حاجة التشطيب زي الزفت، سابع حاجة بقى السعر 170 ألف ما ينقصش جنيه.. لو حابب تعرف بلاوي أكتر عنها اتنيل اتصل على الزفت الرقم ده وعليه وهباب واتس برده".

ولاقى الإعلان رواجا عبر العديد من المجموعات المتخصصة في بيع العقارات على فيسبوك.. وإليكم الإعلان.. 

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