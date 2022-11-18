الدمرداش: ثقة عمومية الزهور تاج فوق رؤوسنا

عبر المستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادى الزهور عن سعادته وفخره بعد الثقة التى منحتها الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بعد انتهاء فعاليات الجمعية العمومية للعام المالى 2021 /2022.

قال الدمرداش خلال كلمته لأعضاء الجمعية العمومية أن الثقة التى اولاها الأعضاء للمجلس تعد تاجا فوق رؤوس مجلس الإدارة وتأكيد على صحة المسار التى يسير فيها مجلس الإدارة منذ توليه المسئولية.

تحدث الدمرداش عن التحديات التى واجهها المجلس على مدار السنوات الماضية فضلا عن المخاطر الاقتصادية التى سيطرت على جميع قطاعات العالم وتحديدا أزمة فيروس كورونا.

كشف رئيس مجلس نادى الزهور كافة الحقائق بشفافية أمام أعضاء الجمعية العمومية فيما يتعلق بشأن قضية الاختلاسات المالية التى تحقق فيها حاليا النيابة العامة وجهاز الكسب الغير مشروع من خلال تشكيل لجنة لفحص المخالفات التى حدثت منذ عام 2013 وليس للمجلس الحالى تدخل فيها.

وفوضت الجمعية العمومية لنادى الزهور مجلس الإدارة فى أعمالها واتخاذ القرارات بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العادية عن العام المالي 2021 / 2022 التي تعقد بمقر النادي في مدينة نصر.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية العادية، عن توقيع ٦ الاف عضواً في كشوف الحضور، بينما حضر منهم في جلسة المناقشة ٤٧٦ عضواً فقط وبذلك لم يكتمل النصاب القانونى لعدد الحضور.

وحرصا منه على التواصل مع الأعضاء والاستماع لهم، قرر "الدمرداش" انعقاد جلسة المناقشة مع الحضور بصورة ودية بالرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني لها.