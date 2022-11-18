أوزبكستان تستدعي السفير الألماني بسبب اتهام خطير من برلين لـ ملياردير روسي

أفادت مجلة شبيجل الإخبارية يوم الجمعة أن تحقيقا ألمانيا مع رجل الأعمال الملياردير الروسي الأوزبكي أليشر عثمانوف المتهم بغسل الأموال والتهرب الضريبي أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وأوزبكستان.

وأفادت شبيجل أنه تم إجراء سلسلة من محادثات الأزمة بين دبلوماسيي البلدين ، بما في ذلك استدعاء السفير الألماني في طشقند في أواخر سبتمبر.

وجاء ذلك في أعقاب عمليات البحث التي أجريت في العقارات المسجلة لعثمانوف على شواطئ بحيرة تيجرنسي في جنوب ألمانيا يوم 21 سبتمبر. وفي الأسبوع التالي ، فتشت الشرطة الألمانية أيضًا يختًا بمحرك في شمال ألمانيا كجزء من التحقيق.

وأفادت شبيجل أن السفير الأوزبكي في برلين ناشد وزارة الخارجية الألمانية تحديد موعد مع مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية ، لكن دون جدوى.

وتم وضع عثمانوف ، الذي يقال إن له علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ورفض المتحدث باسمه الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بأنها تشهيرية ولا أساس لها.