مشاري راشد العفاسي يزور منتخب مصر في مقر إقامته بالكويت | صور

احتفل الشيخ مشاري راشد العفاسي بفوز منتخب مصر على نظيره البلجيكي في المباراة الودية، التى أقيمت على ملعب جابر الأحمد في الكويت، وانتهت بهدفين مقابل هدف.

ونشر العفاسي صورا له مع منتخب مصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وعلق عليها: «مصر ♥️».

وحصل محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني على جائزة أفضل لاعب فى مباراة بلجيكا الودية التي تغلب خلالها منتخب مصر الوطني على نظيره منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التى أقيمت على ملعب جابر الأحمد في الكويت.

أحرز هدفي منتخب مصر مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه فيما قلص الفارق لمنتخب بلجيكا اللاعب أوبيندا.