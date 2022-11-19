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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تعليق مفاجئ من أحمد موسى بعد فوز المنتخب.. بشرى في السوق العقاري.. ومفاجأة من الأرصاد

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
 

مفيش حاجة هتحصل.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس يوم 27 نوفمبر
كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وحقيقة ما تردد من شائعات عن عدم الاستقرار فيها يوم 27 نوفمبر الجاري.


شوقى علام: محتكر السلع ملعون والإبلاغ عنه واجب ..فيديو
أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن احتكار السلع حرام شرعا.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن محتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن الناس حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها.


وزير الاتصالات الأسبق: الذكاء الاصطناعي الأكثر استقطابا لوظائف المستقبل
أكد الدكتور هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق، أن حجم الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات تضاعف، موضحا أن كل التقدم في العالم يعتمد على الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.


منتظرين يناير | بشرى من المواد الغذائية بشأن أسعار السكر .. فيديو
كشف هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، حقيقة ارتفاع أسعار السكر والأرز.


مبيعرفوش يتكلموا | وصف صريح من إعلامي شهير لـ عمرو دياب وإليسا ..فيديو
قال الإعلامى ممدوح موسى ،  انه لا تعجبه المهرجانات  التي تمنح جوائز غير حقيقية مشيرا انه حصل على ميدالية ذهبية في احد المهرجات ثم نزلوها الى فضية ثم الى برونزية ثم الى شهادة تقدير ولم يحصل على هذه الشهادة قائلا " " استخسروها فيا " .


فريدة الشوباشي: عدم مساواة شهادة المرأة مع الرجل اختراع ذكوري
طالبت فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، بأن تتغير النظرة للسيدات وشهادة المرأة بالقضايا يجب أن تكون مثل الرجل، موضحة أن المرأة أصبحت تتولى جميع المناصب، فلا يوجد فارق بين الرجل والمرأة فجميعهم إنسان.


خسارة | تعليق مفاجئ من أحمد موسى بعد فوز مصر على بلجيكا
أعرب الإعلامي احمد موسي عن سعادته بفوز منتخب مصر أمام بلجيكا في المباراة الودية التي انتهت منذ قليل في الكويت.


الزراعة: 18 إردبا زيادة في إنتاجية الأراضي للفدان الواحد
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ،إن الدولة المصرية تنفذ مشروعات عملاقة فى قطاع الزراعة والوصول للمساحات المنزرعة لأكثر من 9.7 مليون فدان بالإضافة لمشروعات أخرى بأكثر من 5 ملايين فدان بمشروعات استصلاح أراضٍ يتم تنفيذها بإجمالي مليون ونصف فدان بالريف المصري الجديد  وإجمالى 2.2 فى الدلتا الجديدة ، و 1.1 مليون فدان فى توشكي و500 ألف فدان فى سيناء بهدف تأمين الغذاء للمواطنين.


شهادات الادخار | بشرى في السوق العقاري مارس 2023
قال محمد الدوينى، الخبير العقارى، إن العميل بدأت القدرة الشرائية لديه تقل مع تحرير سحر الصرف وزيادة سعر الفائدة في البنوك، ولكن سنبدأ تخطى هذا الأمر في شهر مارس المقبل عندما تنفك شهادات الادخار وبالتالي ستزداد القدرة الشرائية.  

أحمد موسى المنتخب السوق العقاري الأرصاد برامج التوك شو

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