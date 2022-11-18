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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"بوابة المواطن" تحصل على ترخيص "الأعلى للإعلام".. ورئيس التحرير: خطوة جديدة

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام

حصلت بوابة المواطن رسميًا، على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم المحتوى الخبري الإلكتروني.

وأشاد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتجارب الصحفية الجديدة الشابة التي تعبر بصدق عن الشارع المصري.

وأكد مسعد شاهين رئيس مجلس إدارة بوابة المواطن الإخبارية المالكة لـ“الشركة المصرية الوطنية للدعاية والاعلان”، على الاستمرارية في النجاح وتقديم محتوى خبري محايد للقارئ دون زيادة أو نقصان في نقله.

وقال إن مجلس إدارة بوابة المواطن أخذ على نفسه عهدًا بتقديم مستوى خبري يليق بالصحافة الجديدة، بعيدًا عن الابتزاز أو اختراق خصوصية الأشخاص.

وأضاف أن هناك سباقًا بين المواقع الإلكترونية في نقل الخبر، مشيرًا إلى أن القارئ له نظرة في كيفية التمييز بين الأخبار الصحيحة والمفبركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة بوابة المواطن الإخبارية، بتقديم محتوى خبري يصل للقارئ بشكل سريع دون تهويل أو نقصان فيه.

كما أوضح في تصريحات عقب حصول بوابة المواطن على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك سباقًا بين المواقع الإلكترونية في التفرد [بنشر الأخبار الحصرية] مطالبًا في الوقت نفسه بالنظر للمواطن البسيط والاهتمام بنقل أوجاعه بصدق للمسؤولين دون تهويل.

وأضاف رئيس تحرير موقع بوابة المواطن، أن الإعلام بشكل عام أصبح المحرك الحقيقي للشارع، مؤكدًا ضرورة توخي الحذر من الانحراف عن مسار مساندة الدولة المصرية، وإبراز دورها بشكل يساعدها على استكمال التنمية المنشودة.

وأضاف رئيس تحرير موقع بوابة المواطن، إلى أن الساحة الإعلامية مستعدة لاستقبال مزيد من المواقع والصحف بشرط أن تكون الحيادية هي العبرة في ذلك، وأن تكون صادقة في نقل الأخبار، مطالبًا في الوقت نفسه بالاهتمام بالشباب الصحفيين والعمل على تأمين مستقبلهم بشكل يضمن استمرار أدائهم دون تخوف.

ويشار إلى أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، واللوائح الصادرة تنفيذًا له، قد ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه

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