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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم |فعاليات اليوم العالمي للجودة بكلية التكنولوجيا جامعة حلوان.. تعرف على شروط الترشح للانتخابات الطلابية قبل انطلاقها

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

فعاليات اليوم العالمي للجودة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

حظيت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان بزيارة مثمرة من مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان من الدكتور مصطفى الفرماوي كلية الخدمة الاجتماعية مراجع الجوده والدكتوره مها ابو حطب كلية التربية جامعة حلوان مراجعة الجودة أثر فعاليات اليوم العالمي للجودة خلال شهر نوفمبر، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان.

قبل انطلاقها .. تعرف على شروط الترشح للانتخابات الطلابية

يترقب طلاب الجامعات عقد انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات ، والتي اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

تعرف على جداول امتحانات الشفوي لـ دبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أيام معدودة وتنطلق أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول، بجامعة عين شمس، حيث ترفع الجامعة حالة الطوارئ وذلك استعدادا لانطلاق الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، وسعيها الدائم لتوفير بيئة تعليمية  مناسبة بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية.

 جامعة القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم ..تفاصيل

أعلنت جامعة القاهرة ، عن حملة التبرع بالدم على مستويات كليات الجامعة ، وذلك بالتعاون مع بنك الدم القصر العينى من الفترة 20 من نوفمبر حتى 28 من نفس الشهر .

نحو مدرج كامل العدد.. ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية..اليوم

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس  اليوم السبت الموافق 19/11/2022 ندوة بعنوان"نحو مدرج كامل العدد" في تمام الساعه الواحدة ظهرًا يحاضر فيها  الدكتور أحمد بهاء الدين خيري، نائب وزير التعليم العالي الأسبق ومؤسس الجامعة اليابانية في مصر ؛
 

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