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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بسرقة شقة الخليفة

حبس
حبس

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة موطن بأسلوب كسر الباب وسرقة خاتم ذهب - مبلغ مالى - عدد 6 ساعات يد.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ضبط رجال الامن بمديرية أمن القاهرة شخص لقيامه بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب "كسر الباب" بمنطقة الخليفة .

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة (خاتم ذهب - مبلغ مالى - عدد 6 ساعات يد) من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة .

بإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة عاطل -  له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عتلة حديدية).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر الباب"، بإستخدام العتلة المضبوطة بحوزته .

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها أعلى سطح العقار سكنه.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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