خبير يكشف معايير اللائحة المتعارف عليها في مسابقات القرآن الكريم حول العالم

كشف خبير المقامات الدكتور طه عبد الوهاب، تفاصيل اللائحة المتعارف عليها فى مسابقات القرآن الكريم حول العالم.

وأضاف "عبد الوهاب" خلال حواره ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مسابقة القرآن الكريم بدأت بالعراق بدعوة لحضور مؤتمر وضع لوائح التحكيم الدولية فى كل العالم، موضحا أن سبب تلك اللائحة هو حدوث مشاكل لمتسابقين كثيرون.

وتابع: "المعايير فى تلك المسابقات هو لابد أن يعرف أنه يقيم على 100 درجة، فيه 30 درجة لأحكام التجويد والصفات والمخارج، و20 درجة للوقف والابتداء ، 30 درجة للمقامات، و20 درجة للصوت وخامته".