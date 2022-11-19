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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس البنك العقاري: أنشئ عام 1880 وأول فروعنا الخارجية كان في فلسطين

وليد ناجي ، رئيس
وليد ناجي ، رئيس إدارة البنك العقاري المصري

قال وليد ناجي ، رئيس إدارة البنك العقاري المصري ، إن البنك العقاري يعد أقدم بنك في مصر ، حيث أنشئ عام 1880 م ، وكان اسمه بنك الأرض وكان به مشاركين أجانب ، وكان قبل إنشاء البنك الاهلي المصري بـ 8 سنوات وظل يعمل بنجاح حتى فترة الأربعينات من القرن الماضي أيام الملك فاروق وبعد قصة اليهود وفلسطين تقرر إنشاء فرع للبنك فى فلسطين.

وأضاف "ناجي" خلال لقائة مع الاعلامية جانا مطراوي ، ببرنامج "مساء مصر" المذاع على قناة "النهار" الجمعة، أن الملك فاروق كلف بفتح فرع للبنك العقاري المصري فى فلسطين فى القرن الماضي فترة الاربعينات ، الى جانب فرع اخر في دولة الأردن إلى الآن ، مشيرا الى أن البنك العقاري كان بنك تجاري ومركز على العقارات والاراضي وبعد ظهور البنوك المتخصصة في مصر فى فترة السبيعينات مثل البنك الصناعى والزراعي والتنمية الصناعية والصادرات بدأ البنك العقاري التخصص فى العقارات ويركز عليه بمختلف الاتجاهات .

وتابع :" بدأ البنك العقاري يدخل مشاريع عقارية بصور مباشرة ، وكان بنك الاسكان والتعمير يدخل بجانبه فى المشروعات العقارية بشكل مباشر وكان يتميزان بالتركيز على القطاع العقاري ، بينما البنوك الاخرى كانت تعمل فى القطاع العقاري حيث أن القطاع متوسع جدا ويخدم شركات كثيرة وكان يركز البنك العقاري والاسكات والتعمير على القطاع العقاري بشكل كبير جدا".

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