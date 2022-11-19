أخبار التكنولوجيا| أرخص موبايل من سامسونج بأقوى إمكانات.. عروض أجهزة لاب توب لينوفو في البلاك فرايدي.. أفضل هواتف قادمة خلال 2023

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
لو نفسك تشتري موبايل سامسونج رخيص.. هاتف شبابي قادم بسعر وإمكانات ممتازة
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على إطلاق هاتف جديد من فئة A الأكثر شعبية، والمخصصة للشباب والفئة المتوسطة، والتي تضم عددا من المواصفات المميزة مع سعر مناسب، حيث سيحمل الهاتف إسم Galaxy A14 5G وسيدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.
تغييرات كبيرة.. آبل تجري تعديلات على iPhone 15 وأفضلية كبرى لـPro
كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية ستجري تغييرات صادمة على هواتفها الرائدة iPhone 15، والمقرر صدورها العام المقبل 2023، حيث ستوسع الشركة الفارق بين هواتف السلسلة بشكل ملفت، الأمر الذي سيعطي طرز Pro أفضلية كبيرة.
أرخص وأفضل أجهزة لاب توب لينوفو في البلاك فرايدي
ينتظر الكثير من راغبي شراء أجهزة اللاب توب مواسم العروض والتخفيضات، خاصة موسم البلاك فرايدي، وعروض ورأس السنة، حيث تحصل أجهزة اللاب توب والهواتف الذكية وكذلك الإلكترونيات على تخفيضات كبيرة مقارنة بالسعر الذي تباع به طول العام.
لو بتدور على موبايل أندرويد قوي .. أفضل هواتف قادمة في 2023
تعتزم عدد من شركات الهواتف الذكية الكبري إصدار هواتفها الرائدة مع بداية العام المقبل 2023 ، مع عدد من الإمكانات الفائقة والتغييرات الكبيرة والتي ستقدم أداء جبارة تمثل فارقا جذريا عن سابقتها من هواتف 2022 ، وحيث تشتد المنافسة بين كبرى هذه الشركات فإن الكثير من الخبراء ينصحون بالانتظار حتى بداية العام المقبل.
بدون بلاك فرايدي.. أرخص أنواع موبايل من سامسونج بأفضل إمكانات
مع بداية موسم التخفضيات يبحث الكثيرون من راغبي شراء الهواتف الذكية على انتظار أفضل العروض في البلاك فرايدي لشراء الهواتف التي يفضلونها بأفضل وأرخص الأسعار، حيث يعتبر شراء هاتف في هذا التوقيت أفضل فرصة للكثيرين، ومع ذلك فإن هناك عدد من الهواتف الرخيصة التي لا تحتاج لانتظار العروض.
مأساة جديدة..موظفو تويتر من ذوي الهمم يقاضون إيلون ماسك بسبب سياسته المتشددة
قرر عدد من موظفي تويتر من ذوي الهمم مقاضاة مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، متهمين إياه بالتمييز بسبب سياسته المتشددة في العمل، ودفعهم لتحقيق الأهداف التي وضعها مؤخرا، الأمر الذي أجبرهم على تقديم استقالتهم.