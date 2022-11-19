أخبار التكنولوجيا| أرخص موبايل من سامسونج بأقوى إمكانات.. عروض أجهزة لاب توب لينوفو في البلاك فرايدي.. أفضل هواتف قادمة خلال 2023

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على إطلاق هاتف جديد من فئة A الأكثر شعبية، والمخصصة للشباب والفئة المتوسطة، والتي تضم عددا من المواصفات المميزة مع سعر مناسب، حيث سيحمل الهاتف إسم Galaxy A14 5G وسيدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية ستجري تغييرات صادمة على هواتفها الرائدة iPhone 15، والمقرر صدورها العام المقبل 2023، حيث ستوسع الشركة الفارق بين هواتف السلسلة بشكل ملفت، الأمر الذي سيعطي طرز Pro أفضلية كبيرة.

ينتظر الكثير من راغبي شراء أجهزة اللاب توب مواسم العروض والتخفيضات، خاصة موسم البلاك فرايدي، وعروض ورأس السنة، حيث تحصل أجهزة اللاب توب والهواتف الذكية وكذلك الإلكترونيات على تخفيضات كبيرة مقارنة بالسعر الذي تباع به طول العام.

تعتزم عدد من شركات الهواتف الذكية الكبري إصدار هواتفها الرائدة مع بداية العام المقبل 2023 ، مع عدد من الإمكانات الفائقة والتغييرات الكبيرة والتي ستقدم أداء جبارة تمثل فارقا جذريا عن سابقتها من هواتف 2022 ، وحيث تشتد المنافسة بين كبرى هذه الشركات فإن الكثير من الخبراء ينصحون بالانتظار حتى بداية العام المقبل.

مع بداية موسم التخفضيات يبحث الكثيرون من راغبي شراء الهواتف الذكية على انتظار أفضل العروض في البلاك فرايدي لشراء الهواتف التي يفضلونها بأفضل وأرخص الأسعار، حيث يعتبر شراء هاتف في هذا التوقيت أفضل فرصة للكثيرين، ومع ذلك فإن هناك عدد من الهواتف الرخيصة التي لا تحتاج لانتظار العروض.



قرر عدد من موظفي تويتر من ذوي الهمم مقاضاة مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، متهمين إياه بالتمييز بسبب سياسته المتشددة في العمل، ودفعهم لتحقيق الأهداف التي وضعها مؤخرا، الأمر الذي أجبرهم على تقديم استقالتهم.