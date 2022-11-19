قرن شيطاني ينمو على ذراع امرأة تايوانية| شاهد

تفاجأ الأطباء بوجود قرن "شيطاني" ينمو على ذراع عجوز تايوانية، يبلغ طول القرن المخيف 7 سنتيمترات وعرضه أربعة سنتيمترات.

ذهبت عجوز تايوانية تبلغ من العمر 91 عامًا من مدينة تشانجهوا، للعلاج في مستشفى شيوتشوان بالمدينة من نمو قرن شيطاني على ذراعها.

وأشار الفريق الطبي إلى أن المريضة ليس لديها تاريخ من الأمراض المنقولة جنسيا لتتسبب قي ظهور قرن شيطاني ولم تكن تتناول أي دواء، وعندما زارت المرأة المستشفى، كان القرن ملفوفًا بشاش.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطبيب كان مذهولًا من القرن لأنه "مرتبط بقصص خيالية مثل الشياطين والسحر في التاريخ".

سبب ظهور القرن المخيف

تُعرف الزائدة بالقرن الجلدي، وهو نتوء مخروطي صلب من الجلد، مصنوع من الكيراتين المضغوط.