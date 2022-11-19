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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال.. هنادي مهنا تتألق برفقة زوجها.. شيماء سيف عن مسرحية أنستونا: أكتر مرة ضحكت في حياتي

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أكتر مرة ضحكت فى حياتى.. شيماء سيف تهنئ دنيا سمير غانم بـ مسرحية "أنستونا"

حرصت الفنانة شيماء سيف  على تهنئة الفنانة  دنيا سمير غانم بـ مسرحيتها الجديدة "أنستونا"، التي تعرض حاليا ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

من مهرجان القاهرة السينمائي.. هنادي مهنا تتألق برفقة زوجها

شارك الفنان أحمد خالد صالح جمهوره صورة جديدة بصحبة زوجته عبر  حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتألقت هنادي مهنا بإطلالة جذابة رومانسية برفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح .

 

بجمبسوت حمراء .. نور اللبنانية تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية نور جمهورها صورة جديدة  في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت اللبنانية نور بإطلالة جذابة مرتدية جمبسوت باللون الاحمر ، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها،  ونالت الصور إعجاب متابعيها.

بفستان ستان.. بسمة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة بسمة جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتالقت بسمة بأطلالة جذابة أنيقة  مرتدية فستان ستان طويل باللون الاخضر، مما حازت علي أعجاب متابعيها.

هنادي مهنا اطلالات شيماء سيف إطلالات نور اللبنانية

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