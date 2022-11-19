نشرة المرأة| فى اليوم العالمي للمرحاض احترسي من بكتيريا الحمام.. زيت حبة البركة يمنع الشيب ويقوي الشعر.. طريقة عمل تشيز كيك أناناس

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

يحتفل العالم في 19 نوفمبر/تشرين ثاني من كل عام باليوم العالمي للمرحاض لتسليط الضوء على أهمية المرحاض على نحو خاص والحمامات بوجه عام على حياة البشر.

وبهذه المناسبة نتحدث عن أفضل الخطوات لتنظيف الحمام والمراحيض والتخلص من الجراثيم والبكتريا.



يحتفل العالم في 19 نوفمبر/تشرين ثاني من كل عام باليوم العالمي للمرحاض لتسليط الضوء على أهمية المرحاض على نحو خاص والحمامات بوجه عام على حياة البشر.

وبهذه المناسبة نحذر من البكتيريا التى تتجمع فى الحمام لهذا السبب

تقدم أخصائي التغذية دعاء نوير فوائد استعمال حبة البركة للشعر وجعله يطول بجنون ، كما انه يملئ فراغات الشعر ويمنع تساقطه.



تقدم الشيف دعاء نوير طريقة عمل تشيز كيك الأناناس بخطوات بسيطة وطريقة سهلة ومذاق لا يقاوم لعشاق الحلويات إليك التفاصيل .