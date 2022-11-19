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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| فى اليوم العالمي للمرحاض احترسي من بكتيريا الحمام.. زيت حبة البركة يمنع الشيب ويقوي الشعر.. طريقة عمل تشيز كيك أناناس

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..


 اليوم العالمي للمرحاض... الطريقة الصحيحة لتنظيف الحمام والتخلص من البكتيريا

يحتفل العالم في 19 نوفمبر/تشرين ثاني من كل عام باليوم العالمي للمرحاض لتسليط الضوء على أهمية المرحاض على نحو خاص والحمامات بوجه عام على حياة البشر.

وبهذه المناسبة نتحدث عن أفضل الخطوات لتنظيف الحمام والمراحيض والتخلص من الجراثيم والبكتريا.
 

فى اليوم العالمي للمرحاض.. احترس من البكتيريا فى الحمام لهذا السبب

يحتفل العالم في 19 نوفمبر/تشرين ثاني من كل عام باليوم العالمي للمرحاض لتسليط الضوء على أهمية المرحاض على نحو خاص والحمامات بوجه عام على حياة البشر.

وبهذه المناسبة نحذر من البكتيريا التى تتجمع فى الحمام لهذا السبب

يمنع الشيب ويجعل شعرك يطول بجنون.. اكتشفي فوائد حبة البركة وطرق الاستعمال

تقدم أخصائي التغذية دعاء نوير فوائد استعمال حبة البركة للشعر وجعله يطول بجنون ، كما انه يملئ فراغات الشعر ويمنع تساقطه.
 

طريقة عمل تشيز كيك الأناناس فى دقائق

تقدم الشيف دعاء نوير طريقة عمل تشيز كيك الأناناس بخطوات بسيطة وطريقة سهلة ومذاق لا يقاوم لعشاق الحلويات إليك التفاصيل .

المرأة والصحة مجالي المرأة والصحة نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار نشر موقع صدى البلد الأخبار الهامة نشرة المرأة صحة ​​​​​​​health

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