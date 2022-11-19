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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مبتكرة وسريعة.. طريقة عمل البفتيك

طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة مبتكرة وسريعة لعمل البفتيك بطريقة مميزة .

المكونات لعمل البفتيك

لحم البفتيك : 8 قطع
- البصل الأحمر : 2 حبة
- الفلفل الرومي الأخضر : 1 حبة
- فلفل رومي أحمر : 1 حبة
- الثوم : فص
- مرق دجاج : ملعقة كبيرة
- الزبدة : ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة
- القرفة : حسب الرغبة
- طماطم : 2 حبة (مبشورة)

طريقة عمل البفتيك

قطعي البصل، والثوم، والفلفل الرومي إلى شرائح.
قطعي لحم البفتيك إلى شرائح متوسطة السمك، وتبليها بالملح، والقرفة، والفلفل الأسود.
في مقلاة ضعي الزبدة، وزيت الزيتون، واقلي البفتيك حتى يصبح ثلاثة أرباع إستواء.
أضيفي البصل، والثوم، والفلفل الملون، حتى يذبلوا قليلاً، ثم أضيفي الطماطم المبشورة، واتركي جميع المكونات على النار لمدة ٢٠ دقيقة، ثم أضيفي صوص مرق الدجاج، وقدمي اللحم ساخناً.

الدجاج الطماطم الفلفل الأسود زيت الزيتون البصل والثوم الشيف عظيمة حمدي زيت الزيتو وزيت الزيتون البصل الاحمر عظيمة حمدي ​​​​​​​health المكونات لعمل البفتيك طريقة عمل البفتيك

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