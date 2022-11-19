مبتكرة وسريعة.. طريقة عمل البفتيك

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة مبتكرة وسريعة لعمل البفتيك بطريقة مميزة .

المكونات لعمل البفتيك

لحم البفتيك : 8 قطع

- البصل الأحمر : 2 حبة

- الفلفل الرومي الأخضر : 1 حبة

- فلفل رومي أحمر : 1 حبة

- الثوم : فص

- مرق دجاج : ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- القرفة : حسب الرغبة

- طماطم : 2 حبة (مبشورة)

طريقة عمل البفتيك

قطعي البصل، والثوم، والفلفل الرومي إلى شرائح.

قطعي لحم البفتيك إلى شرائح متوسطة السمك، وتبليها بالملح، والقرفة، والفلفل الأسود.

في مقلاة ضعي الزبدة، وزيت الزيتون، واقلي البفتيك حتى يصبح ثلاثة أرباع إستواء.

أضيفي البصل، والثوم، والفلفل الملون، حتى يذبلوا قليلاً، ثم أضيفي الطماطم المبشورة، واتركي جميع المكونات على النار لمدة ٢٠ دقيقة، ثم أضيفي صوص مرق الدجاج، وقدمي اللحم ساخناً.