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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول أطباء البرتوكول من 4 جامعات إلى مستشفي العريش بسيناء

مستشفى العريش العام
مستشفى العريش العام

 

وصول  أطباء البرتوكول من ٤ جامعات الي مستشفي العريش العام 

اعلنت المديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء،  عن وصول  الدفعة الجديدة  لاطباء البرتوكول الي مستشفي العريش العام التي تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس   بكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة. 

وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،  أن الدفعة الجديدة  تضم  مختلف التخصصات الطبيه والتي تشمل:
تخصات جراحة العيون وجراحة مخ واعصاب وجراحة قلب وصدر وجراحة عامة وتخدير وعظام واشعة وجراحة اوعية وطب الأورام وجهاز الهضمي وكبد.
 

إجراء العمليات الجراحية بالمجان

 

مشيرا إلى انه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

 مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

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سيناء اطباء البرتوكول مستشفي جامعات

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