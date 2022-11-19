برفقة فتحي والشيخ .. شاهد أحدث ظهور لدونجا عبر انستجرام

نشر نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الصورة برفقة عدد من لاعبي كرة القدم أبرزهم اللاعب أحمد فتحي وأحمد الشيخ، مما نال اعجاب متابعيه.

وواصل نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأدى "دونجا" فقرة تدريبات تأهيلية متنوعة بالكرة تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.