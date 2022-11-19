قادة بمنتدى أبيك يدينون الحرب في أوكرانيا

تبنى قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) إعلانا مشتركا في ختام القمة التي استمرت ليومين في تايلاند حيث أدان معظم الأعضاء الحرب في أوكرانيا.

وذكر الإعلان - وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /السبت/ - أن غالبية الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا، بيد أن هناك أراء أخرى وتقييمات مختلفة بشأن العملية العسكرية الروسية.

وأشارت الشبكة اليابانية، إلى أن الولايات المتحدة واليابان وبعض الأعضاء الأخرين أدانوا بشكل عام الأعمال التي تقوم بها موسكو، على عكس الآراء الأخرى التي عبرت عنها روسيا والدول الأخرى التي لا تشارك في العقوبات.

ولفت البيان الختامي، الذي صدر اليوم السبت في اليوم الأخير لأول قمة أبيك تنعقد حضوريا منذ 4 سنوات، أن (أبيك) ليست المنتدى الذي يقوم بحل القضايا الأمنية.