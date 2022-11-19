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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم رفض روسيا.. منظمة ضبط الوقت العالمي تعلن إلغاء "الثواني الكبيسة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت المنظمة المسؤولة عن ضبط الوقت العالمي، أن العلماء والممثلين الحكوميين المجتمعين صوتوا أمس الجمعة خلال اجتماع لهم في فرنسا على إلغاء الثواني الكبيسة بحلول عام 2035، وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس اليوم السبت.

على غرار السنوات الكبيسة، أضيفت ثوان كبيسة بشكل دوري إلى الساعات على مدار نصف القرن الماضي لتعويض الفرق بين الوقت الذري الدقيق ودوران الأرض الأبطأ.

بينما تمر الثواني الكبيسة من دون أن يلاحظها أحد من أكثرية الناس، فإنها قد تسبب مشاكل لمجموعة أنظمة تتطلب تدفقاً دقيقاً وغير متقطع للوقت، مثل الملاحة عبر الأقمار الصناعية والبرمجيات والاتصالات والتجارة وحتى السفر عبر الفضاء.

وحصل قرار وقف إضافة الثواني الكبيسة بحلول عام 2035 على موافقة 59 دولة عضو في مكتب BIPM، وأطراف أخرى مشاركة في المؤتمر العام للأوزان والمقاييس الذي يعقد كل أربع سنوات في قصر فرساي غرب باريس.

وقالت رئيسة قسم الوقت في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس باتريسيا تافيلا لوكالة فرانس برس إن "القرار التاريخي" سيسمح "بالتدفق المستمر للثواني من دون الانقطاعات التي تسببها حاليا الثواني الكبيسة غير المنتظمة".

وأوضحت في رسالة عبر البريد الإلكتروني "سيدخل التغيير حيز التنفيذ بحلول عام 2035 أو قبله".

وأشارت تافيلا إلى أن روسيا صوتت ضد القرار "ليس من حيث المبدأ"، ولكن لأن موسكو أرادت تأجيل موعد بدء سريانه حتى عام 2040.

وقالت إن دولاً أخرى دعت إلى إطار زمني أسرع مثل 2025 أو 2030، لذا فإن "أفضل حل وسط" كان اعتماد سنة 2035.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا من بين الدول التي دفعت باتجاه هذا التغيير.

الثواني الكبيسة الكبيسة روسيا فرنسا الوقت

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