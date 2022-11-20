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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراحات النواب تناقش إنشاء مجمع مدارس تجريبي بمركز شبين الكوم بالمنوفية

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب هـاني خضـر، بشـأن إنشـاء مجمـع مـدارس تجريبي على قطعة أرض ملك هيئة الأبنية التعليمية – بمركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.

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مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة غدا

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ومن المرتقب أيضا ان تنظر اللجنة الاقتراح برغبـة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن توفير أماكن لرعاية الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس بمراحـل التعليم الأساسي، والاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبـة آيات الحداد، بشأن إضافة حصـة داخـل جـدول اليوم الدراسي لجميع الطلاب بالمدارس يقوم بتدريسها طبيب نفسي أو متخصص في علم الاجتماع لنشر القيم الأخلاقية بـين الطلاب.

 

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العام اليوم  في  تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

محافظة المنوفية ذوي الاحتياجات الخاصة مجلس النواب الأبنية التعليمية لجنة الإقتراحات والشكاوي

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