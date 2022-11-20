اقتراحات النواب تناقش إنشاء مجمع مدارس تجريبي بمركز شبين الكوم بالمنوفية

تشهد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب هـاني خضـر، بشـأن إنشـاء مجمـع مـدارس تجريبي على قطعة أرض ملك هيئة الأبنية التعليمية – بمركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.

ومن المرتقب أيضا ان تنظر اللجنة الاقتراح برغبـة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن توفير أماكن لرعاية الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس بمراحـل التعليم الأساسي، والاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبـة آيات الحداد، بشأن إضافة حصـة داخـل جـدول اليوم الدراسي لجميع الطلاب بالمدارس يقوم بتدريسها طبيب نفسي أو متخصص في علم الاجتماع لنشر القيم الأخلاقية بـين الطلاب.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العام اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.