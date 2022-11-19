عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عملية خطيرة.. فريق طبي بجامعة القاهرة ينتزع سيخ اخترق صدر ورئة عامل

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، حرص الجامعة على تطوير الخدمات الطبية والعلاجية والنهوض بها وتقديمها بجودة تليق بالمواطن المصري، وبما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.

وهنأ رئيس الجامعة القاهرة، فريقا طبيا لجراحة الصدر والقلب بمستشفى قصر العيني؛ لنجاحه في إجراء عملية جراحية حرجة وخطيرة، مشيدًا بكفاءة وتميز الكوادر بمستشفيات جامعة القاهرة من أطباء وتمريض، وتمتعهم بمستويات علمية ومهنية متميزة.

وقد نجح الفريق الطبي في إجراء عملية جراحية خطيرة ودقيقة لعامل بناء، باستخراج سيخ حديدي سقط على ظهره واخترق الصدر بالكامل والرئة اليُسرى واستقر على بُعد مليمترات من الشريان الأورطى والقلب، واستغرقت العملية الجراحية ساعتين.

وتمكن الفريق الطبي من استخراج السيخ بالكامل مع الحفاظ على القلب دون أي تلامس، وإصلاح جزء كبير من الرئة، مما أدى إلى استقرار حالة المريض دون حدوث أي مضاعفات.  

txt

أمين التعاون الإسلامي يدعو إلى تكثيف الجهود لتوفير الحماية للأطفال فاقدي الرعاية

txt

لاعب المنتخب الأردني للتايكوندو يحصل على برونزية بطولة العالم بالمكسيك

txt

مونديال 2022.. أنظار العالم تتجه إلى قطر غدا لافتتاح نسخة استثنائية لكأس العالم

txt

انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية بالأردن


من جانبها، أوضحت الدكتورة منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن العملية الجراحية التي تم إجراؤها كانت على درجة كبيرة من الخطورة والدقة حيث اخترق سيخ حديدي ظهر المريض والصدر بالكامل واستقر في الجبهة الأمامية للصدر بجوار القلب مباشرة.

وأشارت إلى أن العملية الجراحية تمت بمهارة فائقة للمحافظة على القلب دون أي تلامس وإصلاح الرئة للعمل بصورة طبيعية، بما ساهم في سلامة المريض وبأن يكون في صحة جيدة، موجهة الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي القائمين بالعملية الجراحية.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية بنجاح ضم أساتذة من قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني، وهم الدكتور جون ملطي، والدكتور محمد حسن، والدكتور أحمد محمد كامل، وكل من الدكتور محمود مصطفي، والدكتور أحمد مرتضى أساتذة تخدير جراحة القلب والصدر، تحت إشراف الدكتور إيهاب الشيحي رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عزام مدير عمليات جراحة القلب والصدر، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور محمود عبد المنعم مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ، والدكتور محمد أبو الدهب رئيس وحدة الحوادث.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

300 تابوت و100 مومياء.. اكتشاف أثري مذهل في سقارة يعيد كتابة التاريخ

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

تعليق صادم من رضا عبد العال على فوز منتخب مصر على بلجيكا

أرز ولحوم بأسعار مخفضة 60%.. منافذ التموين والداخلية تخفف العبء عن المواطنين

بعد القبض عليها سكرانه.. ظهور صادم لزوجة المطرب الشعبي معه في السيارة| شاهد

كارثة .. مشروب تم حظره من المدارس يسبب الانتحار والسكتات الدماغية

بدون تشفير.. 23 قناة تنقل مباراة افتتاح كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

نصيحة في التعامل مع الزوج العاصي .. دار الإفتاء تكشف

منها ميزة تحمى حسابك.. 7 تغييرات ضخمة في انتظار مستخدمي واتساب

لماذا صلاة الظهر أربع ركعات ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

سعيد لهذا السبب.. تعليق مفاجئ من مدرب بلجيكا بعد الخسارة أمام مصر

المتيني: جميع عمليات زراعة الأعضاء في مصر تتم من أحياء

سيولة مرورية وانخفاض الحوادث.. شبكة الطرق تشهد طفرة غير مسبوقة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. بشرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة في دبي| شاهد

رقم خرافي .. سعر فستان إليسا في حفلها بالشيخ زايد

بملابس سوداء| ابنة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ولادة ماعز بوجه إنسان في الهند |فيديو

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ