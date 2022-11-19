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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعيد لهذا السبب.. تعليق مفاجئ من مدرب بلجيكا بعد الخسارة أمام مصر

مصر وبلجيكا
مصر وبلجيكا

علق روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، على خسارة الشياطين الحمر أمام منتخب مصر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية، التي أقيمت، أمس، الجمعة، على ملعب “جابر الأحمد” بالكويت.

وقال مدرب بلجيكا في تصريحات أبرزتها صحيفة “dhnet” البلجيكية:" “أنا محبط بعض الشيء لأننا لم نلعب كما لو كانت مباراة في كأس العالم، النتيجة لم إلى مستوى التوقعات، وكذلك الأداء".

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أضاف:"هذه المباراة هي فرصة لنا للاستيقاظ، كأس ​​العالم قادم في غضون أيام قليلة، أعتقد أننا سنرد".

تابع:" ربما لم نستغل كل إمكانياتنا خلال اللقاء، لكن خصمنا الذي لن يذهب إلى قطر، كان جيدًا بنسبة 100٪".

اختتم:"رغم كل شيء سعيد بالخروج من هذه المباراة دون إصابة".

و أحرز مصطفى محمد وتريزيجيه هدفي منتخب مصر في ودية الأمس، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات المغرب وكرواتيا وكندا.

بلجيكا مصر روبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا كأس العالم 2022 منتخب مصر

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