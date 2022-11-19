تنفيذ 7634 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة أمنية لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 20 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 23 متهمًا لـ 8 منهم معلومات جنائية.



وتمكنت الحملة من تنفيذ 7634 حكمًا قضائيًا متنوعًا وضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.