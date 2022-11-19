ضبط 10 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

شنت مباحث التموين بالقليوبية تحت اشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، حملة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة.

أسفرت الحملة بقيادة العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، عن ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لتجميعه كمية قدرها (10,450 طن "دقيق بلدى مدعم") بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على فارق الدعم المقرر تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.