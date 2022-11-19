أحدث ظهور لـ عمر جابر مع محمد صلاح.. شاهد

نشر اللاعب عمر جابر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عمر جابر في الصورة برفقة اللاعب محمد صلاح، ما نال اعجاب متابعيه.

وحقق المنتخب الاول مساء امس فوز غالي امام نظيره البلجيكي في المباراة الودية في في إطار استعدادات دي بروين ورفاقه لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وفاز منتخب مصر على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، سجلهما مصطفى محمد، ومحمود حسن تريزيجيه علي استاد جابر الاحمد بالكويت.



موعد مباراة منتخب مصر المقبلة



من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب مالاوي يوم 23 مارس المقبل في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لـ كاس الأمم الافريقية والتي ستقام في كوت ديفوار العام المقبل.