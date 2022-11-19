شاهد.. أمن القاهرة يداهم مطعم وجبات جاهزة ويضبط بداخله لحوم مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجاري، من ضبط المسئول عن أحد المطاعم - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإدارته المطعم بدون ترخيص.
وتبين من الفحص حيازة المتهم كميات كبيرة من اللحوم وبدائلها مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بالإضافة إلى عدم توافر الاشتراطات الصحية بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .
وعُثر بداخل المطعم المشار إليه على 325 كيلو لحوم ودواجن وبدائلها"دهون - مفروم" .
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.