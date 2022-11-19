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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. أمن القاهرة يداهم مطعم وجبات جاهزة ويضبط بداخله لحوم مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجاري، من ضبط المسئول عن أحد المطاعم - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإدارته المطعم بدون ترخيص.

جانب من المضبوطات

وتبين من الفحص حيازة المتهم كميات كبيرة من اللحوم وبدائلها مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بالإضافة إلى عدم توافر الاشتراطات الصحية بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعُثر بداخل المطعم المشار إليه على 325 كيلو لحوم ودواجن وبدائلها"دهون - مفروم" .

اللحوم الفاسدة

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة مدينة نصر التموين لحوم فاسدة مديرية امن القاهرة

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